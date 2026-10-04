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04 октября 2026, 11:08

Во Львове состоялся первый вечер ветеранской музыки: на концерте собрали более 70 тысяч гривен для ВСУ

04 октября 2026, 11:08
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Фото: ОО "Защита государства"
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Во Львове 2 октября состоялся первый вечер ветеранской музыки "Песни, рожденные войной". В течение трех часов ветераны и военные музыканты выступали на сцене Дома офицеров, а зал приобщался к исполнению песен

Об этом сообщила ОО "Захист держави.Львів" передает RegioNews .

Мероприятие организовал Львовский областной центр ОО "Захист держави" совместно с Домом офицеров. Концерт был посвящен Дню защитников и защитниц Украины.

В концерте приняли участие Валерия Ахтырченко, Оксана Данило, Петр Волошин, Тарас Гривула, Виктор Ремесло и Тарас Боровок.

Хедлайнерами вечера стали гости из Одессы – музыканты Центра военно-музыкального искусства Военно-морских сил ВСУ. Возглавил коллектив начальник Центра, капитан 2-го ранга Любомир Сукенник.

Всем исполнителям были вручены благодарности от Львовского областного совета и Львовской областной военной администрации. Музыкантов также приветствовали руководитель аппарата Львовской ОВА Тарас Грень и управляющий делами Львовского областного совета Ярослав Гасяк.

В ходе мероприятия удалось собрать более 70 тысяч гривен на нужды Вооруженных сил Украины. Благотворительный аукцион провел проект "Птички победы".

На аукционе представлено пять лотов. Среди них — эксклюзивная коллекция шевронов с отличиями 25 бригад ВСУ, трезубец из отстрелянных гильз, привезенных военными из передовой, бутылка шампанского, изготовленного до начала полномасштабной войны на бахмутском заводе "Артвайнере", почтовая марка "Русский военный корабль" рюмками ручной работы, изготовленными из гильз гранатомета Mk 19.

"Благодарю всех зрителей, которые в течение 3-часового концерта дарили бурные аплодисменты исполнителям. Это был первый, но точно не последний такой вечер ветеранской музыки и песни", — отметил руководитель Львовской областной ячейки ОО "Захист держави" Александр Лабецкий.

Организаторы также поблагодарили Львовский Дом офицеров, Львовский областной совет и информационных партнеров мероприятия — ТРК "Первый Западный", Радио Первое и ИА "Король Даниил".

Напомним, что около сотни автомобилей и два десятка мотоциклов приняли участие в автопробеге ко Дню защитников и защитниц Украины , который прошел во Львове 1 октября.

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