На доходы от продажи товаров на OLX, Prom и Rozetka могут ввести налог

фото: freepik.com

Правительство одобрило проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы"

Как передает RegioNews, об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram.

Согласно документу, операторы цифровых платформ будут определены налоговыми агентами и будут автоматически взимать налоги с граждан, получающих доходы от продажи товаров или предоставления услуг с их использованием. Ставка налога составит 5%, дополнительно взимается 5% военного сбора.

Это требование будет распространяться на операторов цифровых платформ, зарегистрированных как на Украине, так и за ее пределами, если доходы с их использованием получают резиденты Украины.

Речь идет о любом из таких видов деятельности, осуществляемом продавцом через платформу за вознаграждение.

При этом налоговая сможет получать от банков информацию по операциям по текущим счетам подотчетных продавцов, с учетом законов, определяющих порядок раскрытия банками информации, содержащей банковскую тайну.

Ранее в Налоговой подсчитали доходы украинских моделей OnlyFans.