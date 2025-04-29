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29 апреля 2025, 15:22

На доходы от продажи товаров на OLX, Prom и Rozetka могут ввести налог

29 апреля 2025, 15:22
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фото: freepik.com
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Правительство одобрило проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы"

Как передает RegioNews, об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram.

Согласно документу, операторы цифровых платформ будут определены налоговыми агентами и будут автоматически взимать налоги с граждан, получающих доходы от продажи товаров или предоставления услуг с их использованием. Ставка налога составит 5%, дополнительно взимается 5% военного сбора.

Это требование будет распространяться на операторов цифровых платформ, зарегистрированных как на Украине, так и за ее пределами, если доходы с их использованием получают резиденты Украины.

Речь идет о любом из таких видов деятельности, осуществляемом продавцом через платформу за вознаграждение.

При этом налоговая сможет получать от банков информацию по операциям по текущим счетам подотчетных продавцов, с учетом законов, определяющих порядок раскрытия банками информации, содержащей банковскую тайну.

Ранее в Налоговой подсчитали доходы украинских моделей OnlyFans.

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