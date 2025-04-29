В правительстве объяснили, почему не увеличат зарплаты учителям

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Премьер-министр Украины Денис Шмигаль ответил на петицию о повышении заработной платы педагогическим работникам. По его словам, во время военного положения это проблематично

Как передает RegioNews, ответ на обращение размещен на сайте Кабинета Министров Украины.

Петицию опубликовали еще в январе. В ней автор Надежда Коток просила принять решение о повышении зарплаты учителям "до уровня европейских государств" – 1000-1500 долларов.

Она, в частности, обосновала это перегруженностью учителей, высокой ответственностью профессии, текучестью кадров, инфляцией и низким уровнем оклада по сравнению со средним по стране.

"Указанное повышение потребует значительных дополнительных расходов из бюджетов всех уровней, что во время военного состояния проблематично, поскольку все собственные поступления бюджета направляются на нужды Сил безопасности и обороны", – ответил Денис Шмигаль.

По состоянию на начало 2025 года средняя зарплата учителя в Украине составляет около 13 000 гривен.

Напомним, из украинских вузов отчислили более 23 тысяч мужчин.