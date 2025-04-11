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11 апреля 2025, 17:44

Назван средний размер пенсии в Украине

11 апреля 2025, 17:44
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фото: ukrinform.com
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По состоянию на 1 апреля 2025 года средний размер пенсии в Украине составляет 6341 грн, а у работающих пенсионеров - 6862 грн

Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины, передает RegioNews.

По данным ведомства, по состоянию на 1 апреля 2025 года в Украине зарегистрировано 10,3 млн. пенсионеров, из которых 2,9 млн. являются работающими лицами.

Средний размер пенсий в Украине на 1 апреля составляет 6 341,11 (на 1 января – 5 789,05 грн). У работающих пенсионеров – 6 862,86 грн (на 1 января – 6 302,76 грн).

При этом большинство пенсионеров (56,5%) получают выплаты, не превышающие 5 000 грн, а треть получают выплаты от 3 001 до 4 000 грн. Более 10000 грн получают 14,5% пенсионеров.

Подавляющее большинство пенсионеров (72,5%) получают выплаты, назначенные по возрасту. Еще 15,2% – пенсии, назначенные по инвалидности.

Напомним, в Украине изменился показатель по исчислению пенсий.

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