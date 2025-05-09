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09 мая 2025, 11:45

В первый день путинского "перемирия" погибли 1300 россиян, штурмовавших позиции ВСУ

09 мая 2025, 11:45
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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Вчера, 8 мая, Силы обороны Украины уничтожили 1 300 российских захватчиков, четыре танка, четыре боевых бронированных машин, по одной системе ПВО и РСЗО, 36 артсистем, 39 БпЛА оперативно-тактического уровня и 120 единиц автомобильной техники и автоцистерн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 963 тысяч солдат.

Ранее сообщалось, что, несмотря на объявленное Кремлем перемирие, российские войска не прекращают огонь. Россияне продолжают боевые действия по разным направлениям фронта.

Напомним, с начала 2025 года российская армия потеряла около 170 тысяч солдат.

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