В первый день путинского "перемирия" погибли 1300 россиян, штурмовавших позиции ВСУ
Вчера, 8 мая, Силы обороны Украины уничтожили 1 300 российских захватчиков, четыре танка, четыре боевых бронированных машин, по одной системе ПВО и РСЗО, 36 артсистем, 39 БпЛА оперативно-тактического уровня и 120 единиц автомобильной техники и автоцистерн
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 963 тысяч солдат.
Ранее сообщалось, что, несмотря на объявленное Кремлем перемирие, российские войска не прекращают огонь. Россияне продолжают боевые действия по разным направлениям фронта.
Напомним, с начала 2025 года российская армия потеряла около 170 тысяч солдат.
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