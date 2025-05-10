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10 мая 2025, 17:56

"Коалиция решительных" объявила ультиматум России: о чем идет речь

10 мая 2025, 17:56
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фото: Офис Президента
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С понедельника, 12 мая, должно начаться полное и безусловное прекращение огня в Украине минимум на 30 дней

Об этом сказал президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве, передает RegioNews.

"Мы все вместе говорили с Президентом Трампом, и мы согласовали наш общий взгляд, наши дальнейшие действия. Полное и безусловное прекращение огня очень нужно. Ответственность за отказ очень нужна. В условиях такого прекращения огня можем вместе согласовать фундамент наступления мира", – отметил украинский президент.

Идея перемирия уже получила поддержку Соединенных Штатов. Предлагается всеобъемлющее прекращение боевых действий на суше, в воздухе и море, под наблюдением международного мониторинга в координации с Вашингтоном.

"Путин хочет условий. Он вместо прекращения огня организовал военный парад. Он еще раз бросает вызов. Он отказывается, несмотря на наши многочисленные призывы, несмотря на призывы от Украины. Все лидеры коалиции желающих, с которыми мы общались, выступили за немедленное прекращение огня без каких-либо условий", - сказал Кир Стармер.

Если Россия откажется от прекращения огня, будут применены санкции против энергетического сектора и банковской системы.

"Их уже будут сейчас готовить и координировать между американцами и европейцами", – подчеркнул Эмманюэль Макрон.

В ходе заседания также договорились, что четким приоритетом является укрепление сил обороны и безопасности Украины как главной гарантии украинского суверенитета.

Кроме того, лидеры договорились продолжить работу над эффективным использованием замороженных российских активов и сделать это отдельным пунктом для обсуждения на саммите G7.

Напомним, 10 мая в Киев на встречу "Коалиции решительных" прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьер-министр Польши Дональд Туск. Лидеры обсудили постоянное прекращение огня в Украине.

По результатам встречи, в украинском МИДе заявили, что Киев готов к 30-дневному прекращению огня с 12 мая.

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