Украинцам разрешат иметь паспорта нескольких стран

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Украина планирует подготовить закон о множественном гражданстве, позволяющий иметь паспорта нескольких государств

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на слова вице-премьер-министра – министр национального единства Украины Алексея Чернышова в интервью итальянскому изданию La Repubblica.

Министр, говоря об украинской диаспоре, отметил, что в настоящее время за пределами страны находится более 20 миллионов украинцев. Среди них примерно 5 миллионов – вынужденные мигранты, покинувшие Украину после полномасштабной войны в 2022 году.

Чернышев также отметил, что в Украине все-таки примут закон, который позволит двойное гражданство, что запрещено.

Ранее сообщалось, что из-за недействительных военно-учетных документов украинцам за границей не выдадут паспорт.