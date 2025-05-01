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01 мая 2025, 00:01

Кабмин принял решение для подписания соглашения между Украиной и США о создании Инвестфонда восстановления

01 мая 2025, 00:01
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фото: Шмигаль
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Вечером среды, 30 апреля, правительство приняло решения, необходимые для подписания соглашения с Соединенными Штатами о создании Инвестиционного фонда восстановления

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, передает RegioNews.

Он представил пять ключевых принципов:

  • Равноправие – Фонд создается на основе 50/50 и обе стороны имеют равное право голоса.
  • Сохранение контроля – Украина будет сохранять полный контроль над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами.
  • Новые инвестиции, а не долги – никаких долговых обязательств соглашение не предусматривает.
  • Гарантированные инвесторы и покупатели – Фонд будет инвестировать в проекты и будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях "бери или плати".
  • Согласованность с евроинтеграционным курсом – соглашение не будет препятствовать получению Украиной членства в ЕС.

По словам министра, Фонд будет наполняться вкладами США и Украины, а его доходы будут реинвестироваться исключительно в нашу страну.

"Благодаря этому соглашению сможем привлечь значительные ресурсы для восстановления, начать экономический рост, получить новые технологии от партнеров и стратегического инвестора в лице США", – добавил Шмигаль.

Напомним, Financial Times сообщило, что США и Украина столкнулись с препятствиями в последний момент, когда были на грани подписания соглашения.

Во время заседания 30 апреля министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов подписать соглашение с Украиной о редкоземельных металлах, но Киев якобы предложил новые поправки "в последнюю минуту".

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