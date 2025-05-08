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08 мая 2025, 16:20

Всю страну накроют дожди: в Укргидрометцентре предупредили о погоде на пятницу, 9 мая

08 мая 2025, 16:20
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В большинстве областей Украины в пятницу ожидаются осадки. В некоторых регионах также возможен снег

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает RegioNews.

9 мая в Украине пройдут дожди почти во всех регионах. Кроме того, на высокогорье Карпат возможен мокрый снег. При этом в большинстве западных областей осадков не предполагается. Ночью в юго-западной части, Кировоградской, Черкасской, местами на Житомирщине и Киевщине, днем в Украине, кроме запада, умеренные, в большинстве центральных и южных областей местами значительные дожди, на юго-востоке страны кое-где с грозами.

Температура воздуха ночью от 2 до 7 градусов тепла (в северо-западной части на поверхности грунта заморозка от 0 до 5 градусов). Днем от 8 до 16 градусов тепла. На востоке и юго-востоке страны ночью 5-10 градусов, а днем – 13-18 градусов. На высокогорье Карпат ночью дождь и мокрый снег: температура ночью от 0 до 5 градусов, днем от 1 до 6 градусов выше нуля.

В Киевской области 9 мая облачно с прояснениями. Ночью и днем дожди. Температура воздуха ночью от 2 до 7 градусов тепла, а днем от 8 до 13 градусов. В столице ночью от 4 до 6 градусов тепла, а днем от 9 до 11 градусов выше нуля.

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