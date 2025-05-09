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09 травня 2025, 15:47

Вихідні в Україні будуть дощовими та прохолодними

09 травня 2025, 15:47
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фото: freepik.com
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Атмосферні фронти зумовлять опади різної інтенсивності, лише на Луганщині та Донеччині 10 та 11 травня переважатиме суха погода

Як передає RegioNews про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, у суботу, 10 травня, найхолодніше буде в західних областях, вдень там стовпчики термометра коливатимуться у межах +7…+12 градусів. Крім того, очікуються дощі.

На решті території України 10-го травня буде +11…+15 градусів, на півдні повітря прогріється до +17 градусів.

У неділю практично повсюди в Україні очікується холодна погода з денною температурою повітря +9…+14 градусів, на півдні +13…+17 градусів.

У нічні години є ймовірність заморозків на грунті.

В Києві в суботу очікується невеликий дощ, часом прояснення. Максимальна температура повітря становитиме +13 градусів. У неділю, 11-го травня, дощитиме майже увесь день. Максимально +11 градусів.

Раніше ми повідомляли, що в більшості областей України у п'ятницю очікуються опади.

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