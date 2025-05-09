Вихідні в Україні будуть дощовими та прохолодними

фото: freepik.com

Атмосферні фронти зумовлять опади різної інтенсивності, лише на Луганщині та Донеччині 10 та 11 травня переважатиме суха погода

Як передає RegioNews про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, у суботу, 10 травня, найхолодніше буде в західних областях, вдень там стовпчики термометра коливатимуться у межах +7…+12 градусів. Крім того, очікуються дощі.

На решті території України 10-го травня буде +11…+15 градусів, на півдні повітря прогріється до +17 градусів.

У неділю практично повсюди в Україні очікується холодна погода з денною температурою повітря +9…+14 градусів, на півдні +13…+17 градусів.

У нічні години є ймовірність заморозків на грунті.

В Києві в суботу очікується невеликий дощ, часом прояснення. Максимальна температура повітря становитиме +13 градусів. У неділю, 11-го травня, дощитиме майже увесь день. Максимально +11 градусів.

Раніше ми повідомляли, що в більшості областей України у п'ятницю очікуються опади.