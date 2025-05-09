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09 мая 2025, 14:44

Заморозки на Волыни: фермеры спасают урожай огнем

09 мая 2025, 14:44
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фото: volynpost
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Волынскую область снова накрыли заморозки. В частности, ночью и утром 8 и 9 мая столбики термометров опускались до -4 °C, что создало серьезную угрозу урожаю

Об этом пишут местные СМИ, передает RegioNews.

Отмечается, что фермеры предпринимают экстремальные меры, чтобы сохранить будущий урожай. На полях разжигают костры — горят тюки соломы, кострища, а иногда даже автомобильные шины.

Это, по словам аграриев, единственный способ создать искусственное тепло для защиты ягод и молодых растений от холода.

Пользователь TikTok под ником "bogdanfermeragronom" опубликовал видео с поля, где выращивает клубнику и малину.

"Градусник показывает -4 °C. Я не знаю, как после этого вообще брать на это все силы. Просто ужас. Мы на этом поле днюем и ночуем", – говорит агроном.

@bogdanfermeragronom #погода #весна Nemesis - RYLLZ

В комментариях под видео разгорелись жаркие споры. Одни пользователи поддерживают фермера, отмечая чрезвычайность ситуации и необходимость сохранить урожай. Другие возмущены, ведь сжигание шин и дым от костров наносят вред окружающей среде.

Напомним, ранее аграрии сообщали, что заморозки в Украине могут привести к потере урожая абрикосов.

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