Непогода на Тернопольщине: ливни подтопили домохозяйства, без света – три села
В воскресенье, 4 мая, Тернопольщину накрыли мощные ливни с грозами, градом и шквальным ветром. Стихия нанесла ущерб в нескольких общинах области
Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Тернопольской области, передает RegioNews.
В частности, подтоплено:
- частное домохозяйство в селе Залавье (Теребовлянская община);
- 15 приусадебных участков в селах Саранчуки, Славятин и Потуторы (Саранчуковская и Бережанская ТГ).
А также зафиксировано отключение электроснабжения в трех населенных пунктах Подгаецкого общества — селах Солнечное, Мирное и Поплавы.
Жителей области призывают быть внимательными при усложнении погодных условий. При чрезвычайной ситуации следует обращаться по телефону 101.
Напомним, во Львовской области из-за грозов и сильных дождей обесточено более 60 населенных пунктов.
Ранее сообщалось, что в понедельник, 5 мая, в большинстве регионов ожидаются дожди и грозы.
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