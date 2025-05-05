Непогода на Тернопольщине: ливни подтопили домохозяйства, без света – три села

фото: ГСЧС Тернопольщины

В воскресенье, 4 мая, Тернопольщину накрыли мощные ливни с грозами, градом и шквальным ветром. Стихия нанесла ущерб в нескольких общинах области

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Тернопольской области, передает RegioNews.

В частности, подтоплено:

частное домохозяйство в селе Залавье (Теребовлянская община);

15 приусадебных участков в селах Саранчуки, Славятин и Потуторы (Саранчуковская и Бережанская ТГ).

А также зафиксировано отключение электроснабжения в трех населенных пунктах Подгаецкого общества — селах Солнечное, Мирное и Поплавы.

Жителей области призывают быть внимательными при усложнении погодных условий. При чрезвычайной ситуации следует обращаться по телефону 101.

Напомним, во Львовской области из-за грозов и сильных дождей обесточено более 60 населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 5 мая, в большинстве регионов ожидаются дожди и грозы.