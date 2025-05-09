СБУ впервые в истории разоблачила сеть шпионов военной разведки Венгрии: детали задержания

скриншот с видео

Служба безопасности впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая осуществляла шпионскую деятельность в ущерб нашему государству. На Закарпатье задержали двух агентов сети венгерской спецслужбы

Об этом сообщил пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Задачей этой организации был сбор информации о военной защищенности Закарпатской области, поиск уязвимых мест в наземной и воздушной обороне региона, а также изучение общественно-политических взглядов местных жителей: в частности, сценариев их поведения, если на территорию региона зайдут венгерские войска.

По материалам следствия, куратором обоих фигурантов являлся кадровый сотрудник военной разведки Венгрии. Его личность уже идентифицировали.

Одним из его агентов был 40-летний бывший военный из Береговского района, которого иностранцы завербовали и перевели в "режим ожидания" еще в 2021 году. По данным контрразведки, куратор "активировал" этого агента в сентябре 2024 года.

Тогда же предатель получил задание изучить настроения местного населения и получить следующую информацию:

какая будет реакция военных и гражданского населения Закарпатья, если в область войдет миротворческий контингент, в том числе венгерские военные;

какое военное снаряжение и вооружение можно приобрести на черном рынке Закарпатья;

какая ситуация с миграцией венгерского населения в регионе;

какие военные силы расположены на Закарпатье, много ли транспорта и боевых машин;

насколько укомплектованы правоохранительные органы и какова их численность и т.д.

После полученных задач агент лично разведывал размещение Сил обороны и координаты зенитно-ракетных комплексов С-300 на Закарпатье.

После сбора разведданных он уехал в Венгрию, чтобы отчитаться перед куратором. Для пересечения границы предатель оформил справку наблюдателя за больным отцом, нуждающимся в лечении в иностранных учреждениях.

По материалам СБУ, во время встречи венгерский разведчик передал агенту наличные средства, которые предусматривались для выполнения поставленных задач. Предатель подыскивал сеть информаторов. Формируя агентурную сеть, иностранная разведка надеялась расширить диапазон сбора информации, включая получение данных из прифронтовых и фронтовых регионов.

В марте 2025 года контрразведка СБУ задокументировала вторую встречу агента с куратором. На этот раз он получил телефон со специальным программным обеспечением для законспирированной связи.

Среди новых задач предателя было выявление служебных автомобилей Сил безопасности и обороны в Закарпатской области. Кроме того, агент должен был находить и передавать венгерской спецслужбе данные о потерях ВСУ на войне и актуальных событиях с линии фронта. Предварительно, он уже подобрал соответствующий контакт в Силах обороны.

Еще одна задержанная – бывшая военнослужащая Сил безопасности и обороны Украины, уволившаяся из подразделения в 2025 году. По имеющейся информации, среди ее задач было информирование венгерской спецслужбы о наличии самолетов и вертолетов в Закарпатской области, а также об оборонных системах воинской части, где она проходила службу.

Контрразведка СБУ задокументировала каждый шаг венгерской агентуры и задержала фигурантов по местам жительства. Во время обыска у них изъяли телефоны и другие доказательства подрывной деятельности.

Следователи сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

"Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности всех участников агентурной сети венгерской разведки.

Напомним, накануне Служба безопасности задержала двух агентов ФСБ в Киеве и Ровно. Их подозревают в подготовке координат для ракетно-дроновых ударов РФ по Украине.