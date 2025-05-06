В Закарпатье пограничники задержали злоумышленника, который за 11 000 долларов пытался переправить в Венгрию двух мужчин

фото: ГПСУ

Пограничники по горячим следам задержали злоумышленника, попытавшегося переправить в Венгрию двух военнообязанных мужчин

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.

Пограничники отделения "Горонглаб" Мукачевского отряда задержали двух нарушителей границы в 500 метрах от государственной границы. Задержанные жители Хмельницкой и Харьковской области рассказали, что воспользовались услугами переправителя - жителя Закарпатья, который пообещал провести их в Венгрию вне пунктов пропуска. За его услуги правонарушители должны были заплатить 11 тысяч долларов.

Оперативники установили личность организатора незаконной переправки и задержали его. У него обнаружили 4 мобильных телефона, стартовый пистолет Retay и 29 патронов к нему.

Переправщику уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.332 УК (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), тогда как "туристам" придется уплатить штраф.

Напомним, в Закарпатье задержали дельцов, которые за $25 тысяч переправляли мужчин в Венгрию.