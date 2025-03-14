Выплаты "детям войны": украинцев предупреждают о фейке

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В Украине снова активизировались мошенники. Они распространяют ложную информацию о якобы необходимости срочного оформления детям статуса "ребенка войны" для получения помощи

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики, передает RegioNews.

"Данную информацию распространяют мошенники с целью получить доступ к вашим личным данным", – говорится в сообщении.

В министерстве призвали не переходить по таким ссылкам и не распространять информацию из неофициальных источников.

Что нужно знать о статусе "ребенок войны"

Статус ребенка войны все же существует, но называется по-другому – "ребенок, пострадавший в результате военных действий и вооруженных конфликтов". Об этом говорится в постановлении Кабмина №268.

Согласно закону, получить такой статус могут дети, которые во время войны или через военные действия:

получили физическое насилие или получили телесные повреждения, которые повредили здоровью;

подверглись сексуальному насилию;

были незаконно депортированы или похищены из Украины;

были вовлечены в военные действия;

содержались в плену;

испытали психологическое насилие, моральные и психологические страдания.

Отметим, что выплаты детям войны сейчас не предусмотрены ни одним нормативным актом.

Напомним, жительница Тернопольщины потеряла почти 100 тысяч гривен из-за фальшивого предложения "епомощи".