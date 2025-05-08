Авиаудар по Сумщине: женщину достали из-под завалов, есть погибший

фото: ГСЧС Сумщины

В четверг, 8 мая, российские войска совершили авиаудары по Белопольской общине Сумского района. В результате обстрела был разрушен один жилой дом, повреждены еще три дома и несколько хозяйственных построек

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Сумской области, передает RegioNews.

Отмечается, что прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили женщину, которая оказалась под завалами. Они осторожно деблокировали пострадавшую и передали работникам экстренной медицинской помощи.

Кроме того, в результате ночных обстрелов Сумского района возникли пожары в трех жилых домах. Спасатели работали на месте происшествия с ночи до утра.

К сожалению, в результате этого обстрела погиб один гражданский человек.

Ведутся работы по ликвидации последствий атак и оказанию помощи пострадавшим.

Напомним, накануне российские войска нанесли авиаудар по Константиновке Донецкой области, использовав авиационную бомбу "ФАБ-250". Целью нападения стал многоквартирный жилой дом.