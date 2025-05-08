Россияне за сутки убили 8 гражданских в Донецкой области
Оккупанты за минувшие сутки, 7 мая, убили 8 жителей Донецкой области, еще 23 человека получили ранения
Как передает RegioNews, об этом глава Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин сообщил в Фейсбуке.
По его словам, за минувшие сутки россияне убили восьмерых жителей Донетчины: по 2 в Мирнограде и Александро-Калиново, по 1 в Покровске, Ильиновке, Софиевке и Дорожном.
Общее число жертв россиян в Донецкой области (3204 погибших и 7088 раненых) подано без учета Мариуполя и Волновахи.
Напомним, в Донецкой области россияне расстреляли безоружных украинских военных.
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