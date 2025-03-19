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19 марта 2025, 22:20

Россияне "сбили" F-16: в ВСУ высмеяли фейк

19 марта 2025, 22:20
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Россияне заявили, что сбили украинский истребитель. Однако в Воздушных силах Украины назвали это фейком

Об этом сообщает начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает RegioNews.

Российские пропагандисты стали распространять заявления, что якобы над Сумской областью они сбили F-16. По словам Игната, это уже не первая попытка пропагандистов "сбить" истребитель. Он добавил, что реальность далека от фантазий россиян.

"Пилоты F-ок сегодня в очередной раз успешно отработали по рашистам. И так каждый день, боевая работа продолжается", - говорит Игнат.

Справка. F-16 – это многофункциональные истребители. Они также могут использоваться как часть противовоздушной обороны. Эти самолеты объединяют функции разных типов советских самолетов, которые есть на вооружении Украины.

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