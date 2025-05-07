За сутки ВСУ ликвидировали более 1200 россиян, — Генштаб
Вчера, 6 мая, Силы обороны Украины уничтожили еще 1270 российских захватчиков, 14 танков, три боевых бронированных машины, одну крылатую ракету, 71 артсистему, 124 БпЛА оперативно-тактического уровня и 131 единицу автомобильной техники и автоцистерн
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 960 тысяч солдат.
Напомним, бойцы ГУР показали, как уничтожают оккупантов на фронте.
Ранее сообщалось, что в апреле российская армия потеряла более 35 тысяч солдат.
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