фото: ГПСУ

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Отмечается, что благодаря оперативной работе экипажа БпЛА 426-го отдельного батальона беспилотных систем удалось обнаружить вражеский транспорт, на котором перемещались оккупанты.

"По подтверждению целые пограничники применили ударный FPV-дрон, который поразил автомобиль противника. Кроме того, был уничтожен еще один вражеский объект — мотоцикл, который враг припарковал не в том месте и не в то время", — говорится в сообщении.