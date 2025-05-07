Силы обороны сожгли технику врага на Юге: видео
Аэроразведка ГПСУ продолжает эффективно уничтожать транспорт российских оккупационных войск на южном направлении
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Отмечается, что благодаря оперативной работе экипажа БпЛА 426-го отдельного батальона беспилотных систем удалось обнаружить вражеский транспорт, на котором перемещались оккупанты.
"По подтверждению целые пограничники применили ударный FPV-дрон, который поразил автомобиль противника. Кроме того, был уничтожен еще один вражеский объект — мотоцикл, который враг припарковал не в том месте и не в то время", — говорится в сообщении.
Напомним, на Волчанском направлении бригада "Форпост" отразила очередную попытку российских оккупантов прорваться к позициям Сил обороны. Во время штурма захватчики использовали мотоциклы для быстрой атаки.
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