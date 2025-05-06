Пограничники показали, как уничтожают позиции окупантов в Харьковской области
Позиции окупантов под Волчанском под прицелом бойцов бригады «Гарт»
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Военнослужащие Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины продолжают выполнение боевых задач по противодействию российско-оккупационным войскам и на Волчанском направлении.
"Минометчики и дронари бригады "Гарт" нанесли огневые поражения по опорным пунктам, вооружению и технике захватчиков. Уничтожены антенны связи, автомобиль и позиция крупнокалиберного пулемета ДШК окупантов", - говорится в сообщении.
Напомним, Харьков в течение двух часов подвергался интенсивной атаке вражеских боевых дронов.
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