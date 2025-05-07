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07 мая 2025, 06:10

Работает ГУР: разведчики показали, как уничтожают оккупантов на фронте

07 мая 2025, 06:10
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скриншот с видео
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Бойцы подразделений активных действий ГУР МО Украины продолжают уничтожать россиян на разным направлениям фронта. Защитники "режут" логистику оккупантов, "разбирают" вражеские укрытия, гоняют захватчиков кустами и уничтожают

Видео уничтожения российских захватчиков обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

"В течение прошлой недели в результате успешных действий воинов ГУР российская оккупационная армия потеряла 114 захватчиков: "двухсотыми" - 22, "трехсотыми" - 92. Количество пораженных и разрушенных инженерно-фортификационных сооружений российских оккупантов - более двухсот", - говорится в сообщении.

Также среди уничтоженного и поврежденного вражеские техника и вооружение:

  • автомобильный транспорт ― 36 шт;
  • боевые бронированные машины - 2 шт;
  • минометы ― 6 шт;
  • артиллерийские системы ― 26 шт;
  • БпЛА (разведывательные и ударные) ― 11 шт;
  • антенны связи БпЛА ― 5 шт;
  • системы связи ― 12 шт;
  • средства ПВО - 1 шт;
  • средства РЭБ/РЭР ― 3 шт.

Напомним, ранее разведчики показали, как уничтожают оккупантов на Запорожье.

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