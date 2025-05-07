Работает ГУР: разведчики показали, как уничтожают оккупантов на фронте
Бойцы подразделений активных действий ГУР МО Украины продолжают уничтожать россиян на разным направлениям фронта. Защитники "режут" логистику оккупантов, "разбирают" вражеские укрытия, гоняют захватчиков кустами и уничтожают
Видео уничтожения российских захватчиков обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.
"В течение прошлой недели в результате успешных действий воинов ГУР российская оккупационная армия потеряла 114 захватчиков: "двухсотыми" - 22, "трехсотыми" - 92. Количество пораженных и разрушенных инженерно-фортификационных сооружений российских оккупантов - более двухсот", - говорится в сообщении.
Также среди уничтоженного и поврежденного вражеские техника и вооружение:
- автомобильный транспорт ― 36 шт;
- боевые бронированные машины - 2 шт;
- минометы ― 6 шт;
- артиллерийские системы ― 26 шт;
- БпЛА (разведывательные и ударные) ― 11 шт;
- антенны связи БпЛА ― 5 шт;
- системы связи ― 12 шт;
- средства ПВО - 1 шт;
- средства РЭБ/РЭР ― 3 шт.
Напомним, ранее разведчики показали, как уничтожают оккупантов на Запорожье.