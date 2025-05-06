Бригада "Месть" уничтожила ПВО, танки, САУ и технику россиян возле Купянска
На Купянском направлении подразделение беспилотных авиационных систем "Феникс" бригады "Месть" уничтожило средства ПВО и военную технику оккупантов
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Отмечается, что российские захватчики понесли значительные потери.
"На протяжении последней недели бойцы уничтожили ЗРК "ТОР-М2", две САУ 2С19 "Мста-С", три танка, пушку "2А42" калибра 30 мм, 17 военных грузовиков и три автомобиля противника", — говорится в сообщении.
Напомним, на Харьковщине воины подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" бригады "Месть" успешно уничтожают вражескую логистику и технику.
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