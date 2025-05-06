КАБы, дроны и артиллерия: враг атаковал Днепропетровщину
В течение ночи и утра русские войска обстреливали населенные пункты Днепропетровской области
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак , передает RegioNews.
По его словам, ночью под артиллерийские обстрелы попала Мировская община Никопольского района. Повреждены два частных дома.
Также этой ночью под вражеским огнем оказалась Новопавловская община Синельниковского района. Россияне применили управляемые авиабомбы (КАБы), повреждены инфраструктурные объекты. Люди не пострадали.
Утром 6 мая агрессор нанес удар по Марганецкому обществу, применив беспилотник. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
Напомним, за последние сутки российские войска совершили 479 атак по населенным пунктам Запорожской области.
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