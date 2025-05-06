Под Волчанском пограничники отразили российский штурм на мотоциклах
На Волчанском направлении бойцы бригады "Форпост" отразили очередную попытку российских оккупантов прорваться к позициям Сил обороны. Во время штурма захватчики использовали мотоциклы для быстрой атаки
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Отмечается, что защитники были готовы к такому маневру противника. Противника эффективно уничтожили на подступах к украинским позициям.
"FPV-дроны метко поражают цели прямо во время движения. В результате удара уничтожены два мотоцикла вместе с вражескими штурмовиками", — говорится в сообщении.
Напомним, на Сумском направлении расчет FPV-бригады "Стальная Граница" уничтожил два вражеских укрытия российских пилотов БпЛА.
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