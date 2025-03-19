Боксер Александр Усик стал доктором философии

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Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в тяжелом весе Александр Усик получил научную степень доктора философии по специальности "Право"

Как сообщает RegioNews, информация об этом появилась в системе NAQA.Svr, принадлежащей Национальному агентству по обеспечению качества высшего образования.

Во вторник, 18 марта, Усик защитил диссертацию в Харьковском национальном университете внутренних дел.

Тема диссертации – "Административно-правовое обеспечение международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта".

Во время своей защиты Александр Усик подчеркнул, что спорт следует воспринимать не только как увлекательное зрелище, но и как важную составляющую физического, социального, культурного и экономического развития общества. Он также подчеркнул, что спортсмены играют ключевую роль в формировании международного имиджа Украины.

Как известно, с октября 2021 спортсмен учится в отделе аспирантуры и докторантуры в ХНУВД.

Напомним, в феврале Александр Усик объявил, что планирует провести еще два поединка. После этого он завершит профессиональную карьеру и поцепит перчатки на гвоздь.