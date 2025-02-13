20:27  13 февраля
Юридическую академию Кивалова присоединили к Одесскому университету им. Мечникова
18:20  13 февраля
В Хмельницком ТЦК мужчина совершил самоубийство, когда проходил ВВК
17:42  13 февраля
В Киеве продавали квартиры прямо с жителями
UA | RU
UA | RU
13 февраля 2025, 21:33

Еще два боя: Усик рассказал, когда завершит карьеру боксера

13 февраля 2025, 21:33
Читайте також українською мовою
фото: facebook.com/Alexanderusyk
Читайте також
українською мовою

Украинский боксер Александр Усик объявил, что планирует провести еще два поединка. После этого он завершит профессиональную карьеру и нацепит перчатки на гвоздь.

Об этом чемпион мира заявил в комментарии Sky Sports, передает RegioNews.

Александр Усик владеет тремя поясами чемпиона мира в сверхтяжелом весе — WBA, WBO и WBC.

В своем следующем поединке украинец встретится либо с британцем Даниэлем Дюбуа, либо новозеландцем Джозефом Паркером. Эти два боксера сойдутся на ринге 22 февраля. Триумфатор этой пары будет боксировать с Усиком в 2025 году.

"Я буду сражаться с победителем. Джозеф Паркер, Дэниел Дюбуа, без проблем", - заявил Усик.

В то же время, 38-летний украинец рассчитывает завершить карьеру в ближайшие два года.

"Думаю, два года, полтора. Я чувствую себя отлично. Мне кажется, что мне нужно подготовиться к двум боям, не больше. Только двум", - добавил спортсмен.

Напомним, в ночь на 22 декабря в Саудовской Аравии прошел реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Единогласным решением судей победил Усик, защитивший титулы чемпиона мира.

спорт Чемпионат мира бокс Усик Александр
Собирала средств для оккупантов в Бахмуте: осудили крымскую спортсменку, которая перешла на сторону РФ
11 февраля 2025, 15:15
Усик победил Фьюри в реванше и защитил титулы чемпиона мира
22 декабря 2024, 01:50
Усик — абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе: самые яркие моменты боя с Фьюри
19 мая 2024, 10:29
Все новости »
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
06 февраля 2025
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Дмитрий Белоцерковец - сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете, советник мэра столицы Виталия Кличко — рассказал в интервью изданию RegioNews о том, готовится ли политическая сила мэра Кличко идти ...
По $100 с автомобиля: в Тернополе задержали на взятке инспектора таможни
13 февраля 2025, 21:47
Ностальгировал по СССР: в Харькове разоблачили мужчину, который в соцсетях прославлял Ленина
13 февраля 2025, 21:43
Аэропорт "Борисполь" готовится к возобновлению перелетов: состоялись переговоры с Wizz Air
13 февраля 2025, 21:19
В украинских школах больше не будет золотых и серебряных медалистов
13 февраля 2025, 21:10
У Трампа ввели санкции против прокурора МКС, выдавшего ордер на арест диктатора Путина
13 февраля 2025, 20:52
Украинцам будут платить 1500 грн за найденный труп дикого кабана
13 февраля 2025, 20:45
В Черновцах женщина родила 12 детей
13 февраля 2025, 20:37
Юридическую академию Кивалова присоединили к Одесскому университету им. Мечникова
13 февраля 2025, 20:27
Трамп прямо говорит о том, в чем думал Байден
13 февраля 2025, 20:24
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Все публикации »
Ростислав Павленко
Дмитрий Марченко
Татьяна Николаенко
Все блоги »