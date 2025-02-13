Еще два боя: Усик рассказал, когда завершит карьеру боксера

фото: facebook.com/Alexanderusyk

Украинский боксер Александр Усик объявил, что планирует провести еще два поединка. После этого он завершит профессиональную карьеру и нацепит перчатки на гвоздь.

Об этом чемпион мира заявил в комментарии Sky Sports, передает RegioNews.

Александр Усик владеет тремя поясами чемпиона мира в сверхтяжелом весе — WBA, WBO и WBC.

В своем следующем поединке украинец встретится либо с британцем Даниэлем Дюбуа, либо новозеландцем Джозефом Паркером. Эти два боксера сойдутся на ринге 22 февраля. Триумфатор этой пары будет боксировать с Усиком в 2025 году.

"Я буду сражаться с победителем. Джозеф Паркер, Дэниел Дюбуа, без проблем", - заявил Усик.

В то же время, 38-летний украинец рассчитывает завершить карьеру в ближайшие два года.

"Думаю, два года, полтора. Я чувствую себя отлично. Мне кажется, что мне нужно подготовиться к двум боям, не больше. Только двум", - добавил спортсмен.

Напомним, в ночь на 22 декабря в Саудовской Аравии прошел реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Единогласным решением судей победил Усик, защитивший титулы чемпиона мира.