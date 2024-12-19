Умеров уволил начальника Нацакадемии сухопутных войск
Министр обороны Украины своим приказом уволил начальника Национальной академии сухопутных войск им. Петра Сагайдачного генерал-лейтенанта Павла Ткачука
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, информирует RegioNews.
Отмечается, что во время визита президента Украины во Львов Умеров доложил главе государства о результатах аудита Главной инспекции Минобороны по деятельности Национальной академии сухопутных войск и выявленным многочисленным нарушениям.
"Сегодня (18 декабря – ред.) приказом министра обороны Украины генерал-лейтенант Павел Ткачук уволен с должности начальника Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного", – сообщили в пресс-службе.
Напомним, летом правоохранители сообщили о подозрении начальнику учебного курса одного из факультетов Нацакадемии сухопутных войск Артуру Антониву.
По данным следствия, офицер больше года избивал и унижал курсантов, пытаясь "научить" их дисциплине и порядку. Это происходило на территории академии во Львове и в казармах в одном из сел области.
В сентябре дело передали в суд.