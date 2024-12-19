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19 декабря 2024, 09:41

Умеров уволил начальника Нацакадемии сухопутных войск

19 декабря 2024, 09:41
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фото: Павло Ткачук / АрміяInform
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Министр обороны Украины своим приказом уволил начальника Национальной академии сухопутных войск им. Петра Сагайдачного генерал-лейтенанта Павла Ткачука

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, информирует RegioNews.

Отмечается, что во время визита президента Украины во Львов Умеров доложил главе государства о результатах аудита Главной инспекции Минобороны по деятельности Национальной академии сухопутных войск и выявленным многочисленным нарушениям.

"Сегодня (18 декабря – ред.) приказом министра обороны Украины генерал-лейтенант Павел Ткачук уволен с должности начальника Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного", – сообщили в пресс-службе.

Напомним, летом правоохранители сообщили о подозрении начальнику учебного курса одного из факультетов Нацакадемии сухопутных войск Артуру Антониву.

По данным следствия, офицер больше года избивал и унижал курсантов, пытаясь "научить" их дисциплине и порядку. Это происходило на территории академии во Львове и в казармах в одном из сел области.

В сентябре дело передали в суд.

Минобороны Умеров Рустем увольнение начальник Нацакадемия Сухопутных войск Павел Ткачук
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