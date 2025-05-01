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01 мая 2025, 14:30

За неделю Сухопутные войска сбили более 200 российских дронов

01 мая 2025, 14:30
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иллюстративное фото: росСМИ
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В течение недели ПВО Сухопутных войск уничтожила 217 единиц средств воздушной разведки и нападения РФ

Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ, передает RegioNews.

Известно, что через неделю российская армия потеряла:

  • БпЛА "Shahed-131/136" - 150 ед;
  • БпЛА "Орлан 10/30" - 9 ед;
  • БпЛА "Zala" - 8 ед.;
  • БпЛА "Supercam" - 13 ед.;
  • БпЛА "Ланцет" - 6 ед.;
  • БпЛА "Молния" - 30 ед.
  • БпЛА "Привет-82" - 1 ед.

"ПВО Сухопутных войск вносит значительный вклад в защиту воздушного пространства нашего государства! Спасибо воинам за результативную боевую работу!", ― говорится в сообщении.

Напомним, на днях наши артиллеристы уничтожили российских дронщиков под Волчанском.

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