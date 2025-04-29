В Одесской области чиновник ТЦК за 3000 долларов менял данные военнообязанных в электронной системе "Оберег"

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Государственное бюро расследований разоблачило в Одесской области должностного лица ТЦК, который за деньги менял данные военнообязанных в электронной системе «Оберег»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Незаконной деятельностью чиновник начал заниматься в конце 2024 года. Он изменял данные в реестре по розыску и военному учету того или иного лица. Это позволяло "клиентам" уезжать за границу.

Следствию уже известно о 12 мужчинах, воспользовавшихся противоправной схемой, часть из них успела покинуть Украину. Стоила такая "услуга" 3000 долларов США.

Сотрудник центра комплектования подозревается в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем, совершенных лицом, имеющим право доступа к нему (ч. 1 ст. 362 УК Украины).

Напомним, в Одесской области 51-летний уклонист пытался за 3300 долларов подкупить пограничника и бежать в Молдову.