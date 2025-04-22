Украинские рестораны заработали миллионы на куличах: в каких регионах было дороже
Эксперты подсчитали, в каких областях Украины были самые дешевые и дорогие пояса. При этом украинские рестораны продали более 400 тысяч куличей за эту неделю
Об этом сообщает ресторанное СМИ "Ревет и стонет ресторатор" со ссылкой на исследование украинской компании по автоматизации заведений Poster, передает RegioNews.
Какие куличи чаще всего выбирали украинцы в ресторанах:
- Классическая: 42%
- Сырная: 15%
- Цукаты: 14%
- Шоколадная: 12%
- Ряженая: 8%
- Остальные: 8%.
Средняя стоимость пояса в столице составила 169 гривен. В Ровенской области зафиксировали самую высокую цену – 315 гривен в среднем. Также высокие цены были в Волынской области (247 грн.) и в Житомирской области (205 грн.).
Самая низкая средняя стоимость пояса была в Херсонской (79 гривен), Днепропетровской (91 гривна), Черниговской (95 гривен) областях.
Всего за Пасхальную неделю украинские рестораны продали 456 тысяч куличей. Речь идет о сумме более 65 миллионов гривен.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине подорожала говядина. За март этот вид мяса стал выше в цене на 1,8%. Теперь килограмм стоит в среднем 303,16 грн.