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Эксперты подсчитали, в каких областях Украины были самые дешевые и дорогие пояса. При этом украинские рестораны продали более 400 тысяч куличей за эту неделю

Об этом сообщает ресторанное СМИ "Ревет и стонет ресторатор" со ссылкой на исследование украинской компании по автоматизации заведений Poster, передает RegioNews.

Какие куличи чаще всего выбирали украинцы в ресторанах:

Классическая: 42%

Сырная: 15%

Цукаты: 14%

Шоколадная: 12%

Ряженая: 8%

Остальные: 8%.

Средняя стоимость пояса в столице составила 169 гривен. В Ровенской области зафиксировали самую высокую цену – 315 гривен в среднем. Также высокие цены были в Волынской области (247 грн.) и в Житомирской области (205 грн.).

Самая низкая средняя стоимость пояса была в Херсонской (79 гривен), Днепропетровской (91 гривна), Черниговской (95 гривен) областях.

Всего за Пасхальную неделю украинские рестораны продали 456 тысяч куличей. Речь идет о сумме более 65 миллионов гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине подорожала говядина. За март этот вид мяса стал выше в цене на 1,8%. Теперь килограмм стоит в среднем 303,16 грн.