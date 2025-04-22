11:19  22 апреля
В Одессе работника ТЦК будут судить за хулиганство
09:49  22 апреля
В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода на этой неделе
21:02  22 апреля
В Раде прокомментировали возможное снижение мобилизационного возраста
UA | RU
UA | RU
22 апреля 2025, 23:30

Украинские рестораны заработали миллионы на куличах: в каких регионах было дороже

22 апреля 2025, 23:30
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Эксперты подсчитали, в каких областях Украины были самые дешевые и дорогие пояса. При этом украинские рестораны продали более 400 тысяч куличей за эту неделю

Об этом сообщает ресторанное СМИ "Ревет и стонет ресторатор" со ссылкой на исследование украинской компании по автоматизации заведений Poster, передает RegioNews.

Какие куличи чаще всего выбирали украинцы в ресторанах:

  • Классическая: 42%
  • Сырная: 15%
  • Цукаты: 14%
  • Шоколадная: 12%
  • Ряженая: 8%
  • Остальные: 8%.

Средняя стоимость пояса в столице составила 169 гривен. В Ровенской области зафиксировали самую высокую цену – 315 гривен в среднем. Также высокие цены были в Волынской области (247 грн.) и в Житомирской области (205 грн.).

Самая низкая средняя стоимость пояса была в Херсонской (79 гривен), Днепропетровской (91 гривна), Черниговской (95 гривен) областях.

Всего за Пасхальную неделю украинские рестораны продали 456 тысяч куличей. Речь идет о сумме более 65 миллионов гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине подорожала говядина. За март этот вид мяса стал выше в цене на 1,8%. Теперь килограмм стоит в среднем 303,16 грн.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Пасха праздник цены
В Украине неожиданно подешевел картофель: за сколько можно купить
19 апреля 2025, 22:15
Украинская кукуруза продолжает дорожать
19 апреля 2025, 21:55
Все новости »
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
На Запорожье разведчики уничтожили РЛС "Гармонь-М" и бронетехнику оккупантов
23 апреля 2025, 00:35
В Житомире будут судить мужчину, который угрожал адвокату и требовал несуществующий долг
23 апреля 2025, 00:32
В оккупированном Мариуполе тигрица убила работника зоопарка
23 апреля 2025, 00:20
На Днепропетровщине задержали мужчину, который убил соседского ребенка
23 апреля 2025, 00:11
"Пусть надевают юбки": военный раскритиковал уклонистов
22 апреля 2025, 23:50
ТЦК приняло популярного украинского артиста
22 апреля 2025, 22:55
Нехватка человечности: актриса Елена Кравец высказалась в отношении подростков с российской музыкой в Киеве
22 апреля 2025, 22:25
Если Трамп уменьшит помощь Украине - это ляжет на плечи Британии и Европы - The Times
22 апреля 2025, 21:57
В Украине снова подорожала говядина: сколько теперь платить за килограмм
22 апреля 2025, 21:35
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Вадим Денисенко
Все блоги »