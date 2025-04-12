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В Украине подорожала капуста Если сравнивать с этим же периодом в прошлом году, то стоимость выросла почти в 6 раз

Об этом сообщили аналитики EastFruit, передает RegioNews.

Украинские фермеры стали повышать цены на белокочанную капусту прошлого урожая. Причиной называют то, что сократилось предложение на фоне стабильного спроса. При этом хозяйства, все еще имеющие достаточные запасы для оптовой торговли, воспользовались этим и увеличили стоимость.

Сейчас в Украине стоимость капусты прошлогоднего урожая в среднем в 6 раз выше, чем в тот же период прошлого года. В то же время, аналитики не исключают, что подорожание еще продолжится.

Напомним, ранее аграрии сообщали о том, что в Украине из-за весенних заморозков может не быть урожая ранних абрикосов. Эксперты отметили, что любые изменения в погоде всегда представляют риск для агросектора.