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23 марта 2025, 19:40

Папа Римский появился на публике после нескольких недель болезни и упомянул об Украине

23 марта 2025, 19:40
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фото: vaticannews
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Папа Римский Франциск, в воскресенье 23 марта, впервые показался перед верующими с балкона больницы Агостино Джемелли, где он провел более пяти недель

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Vatican News.

Отмечается, что его появление громкими аплодисментами поздравили три тысячи собравшихся на больничном дворе верующих.

"Благодарю вас всех!" – сказал Папа Римский охрипшим голосом. Затем он сделал молча жест благословения.

Кроме того, в воскресном обращении к верующим Папа Франциск поделился некоторыми мыслями о Божьей терпеливости, а также обратился с призывом к молитве за установление мира в странах, страдающих войнами.

"И вместе молимся о прекращении войн и о мире, особенно в многострадальной Украине, в Палестине, Израиле, Ливане, Мьянме, Судане, Демократической Республике Конго", – призвал Папа Франциск.

Напомним, 88-летний Папа Франциск находился в больнице от 14 февраля. В январе понтифик заболел бронхитом. После госпитализации у него также была обнаружена двусторонняя пневмония.

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