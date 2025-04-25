Российская армия потеряла почти 1200 военных за сутки, – Генштаб
За последние сутки армия РФ потеряла на войне против Украины 1170 солдат, 72 артиллерийские системы и три средства ПВО
Об этом передает RegioNews со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.04.25 ориентировочно составили:
Напомним, за неделю работы на Запорожском направлении бойцы подразделений активных действий ГУР сожгли гору вражеского смертоносного железа и ликвидировали десятки российских штурмовиков.
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