В Украине появится реестр военных психологов: что известно

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Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства, передает RegioNews.

Отмечается, что реестр будет содержать проверенную информацию о специалисте или организации, квалификации, возможностях и услугах, которые они могут предоставлять в сфере психологической помощи для украинских военных.

Благодаря ему руководители органов психологической поддержки и персонал Вооруженных сил смогут быстро находить аккредитованные организации психологической поддержки соответствующей специализации в своем регионе.

В Минобороны добавили, что список облегчит взаимодействие ВСУ с общественными организациями с целью усилить возможности в получении защитниками профессиональной психологической поддержки.

Напомним, по состоянию на середину апреля 10 143 граждан, обратившихся в центры рекрутинга, уже стали кандидатами в Сил обороны Украины или подписали контракт на военную службу.