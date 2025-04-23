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23 апреля 2025, 00:35

На Запорожье разведчики уничтожили РЛС "Гармонь-М" и бронетехнику оккупантов

23 апреля 2025, 00:35
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скриншот с видео
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Воины спецподразделения ГУР МО Украины "Кабул 9" совместно с группой "WAR" нанесли точные удары по технике, оборудованию и российской пехоте в Запорожской области

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

"На видео — последний заезд российского пропащего гонщика, а также результаты успешной боевой работы: уничтожение трех вражеских броневиков, радиолокационной станции "Гармонь-М", автомобильного транспорта и удары по скоплению российской пехоты", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее бойцы ГУР показали, как уничтожают логистику оккупантов на Запорожье.

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война оккупанты Запорожская область БПЛА потери россиян ГУР FPV-дрон РЛС Гармонь
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