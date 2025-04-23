фото: ГСЧС

Пиротехники ГСЧС 21 апреля изъяли и уничтожили на территории Сумской области пять боеприпасов

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Саперы уничтожили ручную гранату, артиллерийский снаряд, противотанковую мину, кассетный боеприпас от реактивной системы залпового огня и боевую часть ударного БпЛА.

Боеприпасы были обнаружены в Сумском, Ахтырском, Конотопском и Шосткинском районах.

Напомним, ранее в Сумах обезвредили вражеский дрон с миной, который застрял в теплице.