На Сумщине пиротехники уничтожили пять найденных боеприпасов
Пиротехники ГСЧС 21 апреля изъяли и уничтожили на территории Сумской области пять боеприпасов
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Саперы уничтожили ручную гранату, артиллерийский снаряд, противотанковую мину, кассетный боеприпас от реактивной системы залпового огня и боевую часть ударного БпЛА.
Боеприпасы были обнаружены в Сумском, Ахтырском, Конотопском и Шосткинском районах.
Напомним, ранее в Сумах обезвредили вражеский дрон с миной, который застрял в теплице.
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