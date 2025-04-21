Пограничники уничтожили укрытия и замаскированную технику оккупантов в Харьковской области

фото: ГПСУ

В Харьковской области воины-пограничники обнаружили и уничтожили укрытия и скрытую российскую технику

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

На видео — боевая работа пилотов БпЛА, которые только за сутки уничтожили РСЗО, укрытия и пехоту врага.

"Ночь или день - нет разницы. При наличии средств поражения в достаточном количестве, мы делаем врагу "беспилотный микс", - говорится в сообщении ГПСУ.

Напомним, ранее воины бригады "Гарт" поразили места сосредоточения личного состава армии РФ, фортификации и технику оккупантов на Волчанском направлении.