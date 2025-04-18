фото: Координационный штаб

В Украину удалось вернуть тела 909 погибших защитников, воевавших на разных направлениях

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает RegioNews.

"Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены лица погибших", – говорится в сообщении.

Среди возвращенных "на щите" защитники из:

Кураховского направления;

Покровского направления;

Бахмутского направления;

Угледарского направления;

Луганского направления;

Запорожского направления;

Сумского направления;

Харьковского направления;

Также были возвращены тела, находившиеся в русских моргах.

Павших защитников удалось вернуть по результатам совместной работы Коордштаба, Генштаба ВСУ, СБУ, МВД, Офиса омбудсмена по правам человека, Секретариата уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и других структур.

Возвращению погибших защитников также способствовал Международный комитет Красного Креста.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на февраль Украина провела 75 репатриаций и вернула домой 7017 тел павших защитников.