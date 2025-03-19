Украина вернула из российского плена почти две сотни защитников

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175 украинских защитников освобождены из российского плена, а также еще 22 бойца возвращаются домой благодаря мероприятиям вне обмена

Как передает RegioNews, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам украинского президента, среди них тяжелораненые и воины, которых РФ преследовала за вымышленные преступления. Им будет предоставлена необходимая медицинская и психологическая помощь.

Зеленский подчеркнул, что это один из самых больших обменов.

Возвращаются наши солдаты, сержанты и офицеры. Воины, которые боролись за нашу свободу в рядах Вооруженных Сил, ВМС, Нацгвардии, Сил территориальной обороны и пограничной службы. Сумщине и Курщине", - говорится в сообщении.

Напомним, в Харькове псевдо-волонтер выманивал деньги у семей украинских пленных.