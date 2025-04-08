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08 апреля 2025, 15:30

ВСУ пленили двух граждан Китая, воевавших в составе армии РФ – Зеленский

08 апреля 2025, 15:30
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В Донецкой области украинские военные взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в составе оккупационной российской армии

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

"Наши военные взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в составе российской армии. Это произошло на территории Украины – в Донецкой области. Есть документы этих пленных, банковские карточки, личные данные", – заявил Владимир Зеленский.

Он добавил, что таких граждан Китая в подразделениях окупантов значительно больше, чем двое. Президент поручил министру иностранных дел Украины немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай намерен реагировать на соответствующие факты.

Зеленский добавил, что пленные граждане Китая находятся в СБУ. В настоящее время продолжаются соответствующие следственные и оперативные действия.

"Привлечение Россией еще и прямо или косвенно Китаю в эту войну в Европе - это четкий сигнал, что Путин собирается делать что угодно, кроме завершения войны. Он ищет, как воевать дальше. На это точно нужна реакция. Реакция Соединенных Штатов, Европы и всех в мире, кто хочет, чтобы был мир", - подчеркнул президент.

Напомним, недавно на Курщине бойцы ССО пленили российских штурмовиков.

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