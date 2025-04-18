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18 апреля 2025, 15:28

Синоптикиня рассказала, какой будет погода на Пасху

18 апреля 2025, 15:28
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фото: иллюстративное
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В субботу, 19 апреля, атмосферный фронт обусловит небольшое снижение температуры воздуха и периодические кратковременные дожди в западной части Украины - там завтра днем ожидается +15…+19 градусов

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко, передает RegioNews.

По ее словам, на остальной территории Украины удержится сухая теплая и преимущественно солнечная погода, максимально +20…+24 градуса.

В столице 19 апреля осадков не будет, днем +20…+22 градуса.

На Пасху повсюду в Украине ожидается теплая погода, +20…+24 градуса.

Без осадков, повсюду солнечно, только в западных областях есть вероятность небольших дождей.

В Киеве 20 апреля солнце и +20…+22 градуса.

Теплая погода продлится всю следующую неделю.

"В следующие выходные, 26-27 апреля, в Украине погода изменится, предполагаются дожди, грозы и понижение температуры воздуха до +11…+17 градусов. Ведь именно в следующее воскресенье мы будем посещать кладбища, вспоминать и чествовать наших умерших, родных, близких, погода будет особенно важна", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, синоптики обещают до +24 градусов: прогноз погоды на 18 апреля.

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