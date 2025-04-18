Синоптикиня розповіла, якою буде погода на Великдень

фото: ілюстративне

У суботу, 19 квітня атмосферний фронт зумовить невелике зниження температури повітря та періодичні короткочасні дощі в західній частині України - там завтра вдень очікується +15…+19 градусів

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передає RegioNews.

За її словами, решті території України втримається суха тепла та переважно сонячна погода, максимально +20…+24 градуси.

У столиці 19-го квітня опадів не буде, вдень +20…+22 градуси.

На Великдень повсюди в Україні очікується тепла погода, +20…+24 градуси.

Без опадів, скрізь сонячно, лише в західних областях є ймовірність невеликих дощів.

У Києві 20-го квітня сонце та +20…+22 градуси.

Тепла погода триватиме увесь наступний тиждень.

"Наступними вихідними, 26-27 квітня, в Україні погода зміниться, передбачаються дощі, грози та зниження температури повітря до +11…+17 градусів. Адже саме в наступну неділю ми відвідуватимемо цвинтарі, згадуватимемо і вшановуватимемо наших померлих, рідних, близьких, погода буде особливо важливою", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, синоптики обіцяють до +24 градусів: прогноз погоди на 18 квітня.