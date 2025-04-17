Синоптики обещают до +24°: прогноз погоды на 18 апреля

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В Украине в пятницу, 18 апреля, ожидается теплая погода, преимущественно без осадков

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр, передает RegioNews.

Так, в пятницу погоду в стране будет продолжать определять поле высокого давления. Лишь на Закарпатье и Прикарпатье днем ​​будет ощущаться влияние атмосферного фронта, что обусловит небольшой кратковременный дождь, местами с грозами.

На остальной территории — без осадков.

Температура ночью 7–12° тепла, днем 19–24°, на побережье морей 15–20°.

В Киеве и области, по прогнозам синоптиков, завтра ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура в Киевской области ночью 7-12°; днем 19-24°. В столице ночью 10-12°; днем 21-23°С.

Напомним, ранее народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, какой будет погода в апреле.