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18 апреля 2025, 11:30

На Запорожье россияне атаковали КАБами и РСЗО прифронтовые села: ранен мужчина

18 апреля 2025, 11:30
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фото: Запорожская ОВА
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Сегодня россияне обстреляли из артиллерии село Беленькое Запорожского района. В результате вражеских ударов разрушений получили жилые дома, ранен мирный житель

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"Ранение средней тяжести получил 74-летний мужчина. В настоящее время медики оказывают ему всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Глава ОВА добавил, что сегодня утром оккупанты в очередной раз атаковали прифронтовые общины Запорожской области.

По Степногорску захватчики били КАБами, ствольной артиллерией и реактивными системами залпового огня. В результате обстрелов в поселке повреждена высоковольтная линия электропередачи. Община сейчас без света.

В Приморском в результате атаки FPV-дронами уничтожены два автомобиля. Предварительно обошлось без пострадавших.

Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 427 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак повреждена гражданская инфраструктура.

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