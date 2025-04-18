На Запорожье россияне атаковали КАБами и РСЗО прифронтовые села: ранен мужчина
Сегодня россияне обстреляли из артиллерии село Беленькое Запорожского района. В результате вражеских ударов разрушений получили жилые дома, ранен мирный житель
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"Ранение средней тяжести получил 74-летний мужчина. В настоящее время медики оказывают ему всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Глава ОВА добавил, что сегодня утром оккупанты в очередной раз атаковали прифронтовые общины Запорожской области.
По Степногорску захватчики били КАБами, ствольной артиллерией и реактивными системами залпового огня. В результате обстрелов в поселке повреждена высоковольтная линия электропередачи. Община сейчас без света.
В Приморском в результате атаки FPV-дронами уничтожены два автомобиля. Предварительно обошлось без пострадавших.
Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 427 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак повреждена гражданская инфраструктура.