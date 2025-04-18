Более 70 пострадавших: РФ ударила по Харькову баллистическими ракетами "Искандер-М"

фото: Харьковская областная прокуратура

Для удара по Харькову утром 18 апреля оккупационные войска РФ применили не менее трех баллистических ракет типа "Искандер-М". Известно о погибшем и 74 пострадавших

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По материалам следствия, оккупанты ударили по Харькову около 5:10. Под атакой оказался Основянский район города. Предварительно, российская армия применила три баллистических ракеты типа "Искандер-М".

Попадания зафиксированы по жилому кварталу среди многоквартирных домов. Еще одна ракета попала в гражданское предприятие, в результате чего возник пожар.

"Погиб 79-летний мужчина, который во время обстрела находился в своей квартире. Ранения и острый шок получили 59 человек. Среди пострадавших — четыре девушки в возрасте 3, 4, 14 и 16 лет, а также 17-летний парень", — говорится в сообщении.

По данным ГСЧС Украины, количество пострадавших в результате атаки на Харьков возросло до 67 человек.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что раненых уже 74.

Напомним, утром 18 апреля российские войска нанесли ракетный удар по жилой застройке Харькова. Ранее сообщалось, что в результате обстрела баллистикой погиб местный житель, ранения получили более 60 человек.