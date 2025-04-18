Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ: информация по состоянию на 18 апреля
За прошедшие сутки, 17 апреля, Силы обороны Украины уничтожили 1 530 российских захватчиков, восемь танков, по одной системе ПВО и РСЗО, 40 боевых бронированных машин, 88 артсистем, 140 БпЛА оперативно-тактического уровня и 312 единиц автомобильной техники и авто
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет около 939 тысяч солдат.
Напомним, на днях в Херсонской области Силы обороны уничтожили две станции российского комплекса РЭБ "Борисоглебск-2".
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