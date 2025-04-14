На Пасху на Кировоградщине сократят комендантский час

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В ночь с 19 на 20 апреля, во время празднования Пасхи, в Кировоградской области сократят комендантский час — с 00:00 до 04:00

Об этом сообщил глава областной военной администрации Андрей Райкович, передает RegioNews." target="_blank">RegioNews.

По его словам, такое решение было принято, чтобы верующие имели возможность посетить ночные богослужения. В то же время, жителей призывают соблюдать правила безопасности, реагировать на сигналы воздушной тревоги и при необходимости переходить к укрытиям.

В храмах обещают разместить информацию о ближайших хранилищах, а на Пасху в Кропивницком не будут выключать уличное освещение.

Общественный транспорт будет работать 19 апреля – до 22:00, а 20 апреля – с 05:00.

Как известно, с 1 ноября 2023 года комендантский час в Кировоградской области действует с 23:00 до 5:00.

Напомним, в Киеве комендантский час в Пасхальную ночь будет действовать без изменений, ночные богослужения в храмах будут проходить в режиме онлайн.