На Пасху на Кировоградщине сократят комендантский час
В ночь с 19 на 20 апреля, во время празднования Пасхи, в Кировоградской области сократят комендантский час — с 00:00 до 04:00
Об этом сообщил глава областной военной администрации Андрей Райкович, передает RegioNews." target="_blank">RegioNews.
По его словам, такое решение было принято, чтобы верующие имели возможность посетить ночные богослужения. В то же время, жителей призывают соблюдать правила безопасности, реагировать на сигналы воздушной тревоги и при необходимости переходить к укрытиям.
В храмах обещают разместить информацию о ближайших хранилищах, а на Пасху в Кропивницком не будут выключать уличное освещение.
Общественный транспорт будет работать 19 апреля – до 22:00, а 20 апреля – с 05:00.
Как известно, с 1 ноября 2023 года комендантский час в Кировоградской области действует с 23:00 до 5:00.
Напомним, в Киеве комендантский час в Пасхальную ночь будет действовать без изменений, ночные богослужения в храмах будут проходить в режиме онлайн.