На Пасху в Хмельницкой области сократили комендантский час

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В Хмельнитчине в Пасхальную ночь на два часа сократили продолжительность комендантского часа

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, передает RegioNews.

По его словам, комендантский час будет действовать с 00:00 до 03:00. Такое решение было принято на Совете обороны области.

"Понимаю, насколько важен этот праздник для каждого из нас. В мирное время храмы были переполнены верующими. Но, к сожалению, четвертый год великой войны вносит свои коррективы. Недавние трагедии в Кривом Роге, Сумах, постоянные вражеские обстрелы наших городов и сел, и наша область не исключение, заставляют нас быть особенно бдительными", – отметил Тюрин.

В области также ужесточили меры безопасности. В частности, правоохранители будут патрулировать в усиленном режиме.

Кроме того, будет обеспечен доступ к укрытиям при воздушной тревоге.

Как известно, обычно комендантский час в Хмельницкой области продолжается с 00:00 до 05:00.

Напомним, в ночь на Пасху, с 19 на 20 апреля, в Кировоградской области комендантский час сократили на час. Он продлится с полуночи до 4:00 утра.

В Киеве же комендантский час в Пасхальную ночь будет действовать без изменений, ночные богослужения в храмах будут проходить в режиме онлайн.