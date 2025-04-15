На Пасху в Хмельницкой области сократили комендантский час
В Хмельнитчине в Пасхальную ночь на два часа сократили продолжительность комендантского часа
Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, передает RegioNews.
По его словам, комендантский час будет действовать с 00:00 до 03:00. Такое решение было принято на Совете обороны области.
"Понимаю, насколько важен этот праздник для каждого из нас. В мирное время храмы были переполнены верующими. Но, к сожалению, четвертый год великой войны вносит свои коррективы. Недавние трагедии в Кривом Роге, Сумах, постоянные вражеские обстрелы наших городов и сел, и наша область не исключение, заставляют нас быть особенно бдительными", – отметил Тюрин.
В области также ужесточили меры безопасности. В частности, правоохранители будут патрулировать в усиленном режиме.
Кроме того, будет обеспечен доступ к укрытиям при воздушной тревоге.
Как известно, обычно комендантский час в Хмельницкой области продолжается с 00:00 до 05:00.
Напомним, в ночь на Пасху, с 19 на 20 апреля, в Кировоградской области комендантский час сократили на час. Он продлится с полуночи до 4:00 утра.
В Киеве же комендантский час в Пасхальную ночь будет действовать без изменений, ночные богослужения в храмах будут проходить в режиме онлайн.