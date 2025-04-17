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17 квітня 2025, 17:08

На Великдень поліція посилить заходи безпеки: які обмеження діятимуть

17 квітня 2025, 17:08
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Національна поліція України посилить заходи безпеки на Великдень, екіпажі поліції будуть наближені до місць богослужінь

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомила спікер Нацполіції Юлія Гірдвіліс, передає RegioNews.

За її словами, правоохоронці чергуватимуть біля культових споруд, на вулицях і автошляхах, щоб запобігти можливим загрозам.

Окрім того, Гірдвіліс наголосила, що в умовах воєнного стану поліцейські мають право вибірково проводити поверхневий огляд речей громадян.

Нацполіція наголошує на дотриманні правил безпеки та закликає громадян до пильності й відповідальності.

"Пам'ятаємо, що ворог підступний і може вдатися до будь-яких дій, навіть у Великдень", — сказала речниця поліції.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області скасували всі масові заходи на Великдень.

Раніше повідомлялося, що в ніч на Великдень, з 19 на 20 квітня, в Кіровоградській області комендантську годину скоротили на годину. Вона триватиме з опівночі до 4:00 ранку.

На Хмельниччині комендантську годину скоротили на дві години. Вона діятиме з 00:00 до 03:00

Натомість у Києві комендантська година у Великодню ніч діятиме без змін, нічні богослужіння у храмах відбуватимуться в режимі онлайн.

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Великдень заходи безпеки Нацполіція патрулювання патрульна поліція перевірка документів
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